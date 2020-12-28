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Послы ЕС одобрили соглашение с Великобританией по Brexit

Фото www.lrp.lt,

Комитет постоянных представителей Евросоюза в предварительном порядке единогласно одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, ТСА) между Великобританией и ЕС на период после 1 января 2021 года. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастиан Фишер, сообщает Deutsche Welle.

«Зеленый свет для сделки по Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение ТСА между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года», — написал он.

Себастиан Фишер добавил, что следующим шагом должно стать окончательное одобрение в рамках письменной процедуры, которое должно состояться до 15.00 29 декабря.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Со стороны ЕС это соглашение еще должно быть одобрено всеми 27 странами — членами Евросоюза, а со стороны Великобритании — парламентом. Стороны планируют задействовать этот документ во временном режиме с 1 января 2021 года. Ожидается, что Европарламент ратифицирует соглашение в начале 2021 года.

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники Brexit. В четверг, 31 декабря, заканчивается переходный период, во время которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в Таможенном союзе, а также был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, хотя больше не участвовал в принятии решений в ЕС.

belta.by

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