Потребление вакцины AstraZeneca восстанавливается – Минздрав

«Потребление Pfizer очень хорошее, это вакцина, пользующаяся самым большим спросом, во всех самоуправлениях у нас прекрасные результаты. Если говорить о конце прошлой недели, у нас был остаток 4 тыс. вакцин Pfizer, учреждения просто оставляли эти дозы для вакцинации в понедельник, чтобы было чем прививать. Moderna также популярная вакцина, ее потребление тоже хорошее, без перебоев, неделю завершили с остатком в 1,7 доз вакцины, которые предназначены для прививки в понедельник», – сказала канцлер.

По ее словам, меньшим спросом пользовалась вакцина AstraZeneca, и постоянно есть ее остаток, однако ситуация с этой вакциной улучшается с разрешением вакцинировать группы более низкого приоритета, если нет желающих среди групп более высокого приоритета.

«Неделю завершили с 19 тыс. доз этой вакцины. Если говорить об облегчении порядка, который позволяет легче опускаться в группы более низкого приоритета, это сдвинуло потребление AstraZeneca, мы восстановили потребление на уровне прежних недель, и мы вновь достигли более 5 тыс. вакцинированных AstraZeneca. Мы видим движение даже в тех самоуправлениях, где затормозилось использование этой вакцины», – отметила Ю. Гребенковене.

Канцлер министерства также сказала, что минувшая неделя была самой лучшей по количеству использованных вакцин, было достигнуто максимальное количество привитых людей, почти 18 тыс.

Согласно опубликованным в среду данным Департамента статистики, за минувшие сутки было привито 11,5 тыс. человек.

В целом в Литве первой дозой вакцин от COVID-19 были привиты 336 тыс. 458 человек, двумя – 158 тыс. 925.

Литва получила 642 тыс. 365 доз вакцины, из них 565 тыс. 765 были доставлены в центры вакцинирования, использовано 495 тыс. 383 доз.