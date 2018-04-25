Правенишкская колония получит миллион евро для повышения уровня безопасности

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В следующем году Правенишкская исправительная колония открытого типа получит миллион евро для повышения уровня безопасности.

«В следующем году Правенишкской колонии открытого типа дополнительно выделят миллион евро будет для обеспечения лучшей защиты осужденных. На сегодняшний день электронное оборудование, здания устарели физически и морально. Поэтому необходимо обновить оборудование в ближайшее время », — сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс в отчете министерства.

Кроме того, планируется построить новое здание, куда будут переведены некоторые осужденные.

По словам министра, усиление безопасности этого учреждения важно для повышения общественной безопасности и улучшения условий труда должностных лиц.