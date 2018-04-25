Правительство одобрило переделку железнодорожных путей порта Клайпеды

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Правительство в понедельник одобрило переделку железнодорожных путей Клайпеды. Предлагается поэтапно — до 2030 года — убрать большую часть грузопотока из центрального вокзала, одновременно расширить и модернизировать находящиеся на территории порта припортовые железнодорожные пути и вокзал Драугистес.

Сообщается, что проект может стоить около 80 млн евро, расширение узла можно будет завершить до 2030 года. Разработчики проекта утверждают, что после переноса грузопотока из центрального вокзала Клайпеды снизится шум и загрязнение воздуха в городе.

Планы по переделке вокзала связаны с условиями, в которых более 20 пунктов, городских властей порту — снижать грузопотоки из центрального железнодорожного вокзала и сокращать железнодорожные пути в городе. Эти условия были выдвинуты в прошлом году в утвержденном портом общем плане, где предусмотрено строительство в Мелнраге внешнего глубоководного порта.

Минтранспорта заявляет, что для прогнозируемого увеличения грузопотока в порту необходимо улучшать взаимодействие порта и железной дороги.

По данным министерства на 2019 год, ввоз/вывоз грузов по железной дороге составляет 61,5 проц. от общего грузопотока порта, а грузы на автотранспорте составляют всего 12 проц от всех контейнеров.