Правительство одобрило учестожение проверки связанных с БелАЭС сделок

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Находящиеся во власти политики стремятся еще более ужесточить возможности участия в энергетических проектах литовские и иностранные предприятия, связанные с Белорусской АЭС (БелАЭС), поэтому правительство одобрило порядок, согласно которому предприятия должны сообщать правительственной комиссии не только о планируемых сделках, но и о существенных изменениях в уже подписанных договорах.

Комиссии, которая проверят сделки стратегических предприятий, нужно будет сообщать о сделках любой стоимости, если у предприятия есть информация, что стороны договора прямо или через посредников участвуют в проекте БелАЭС.

Это заключение правительства будет представлено в сейм.

В сейме уже начало обсуждение поправок к двум законам, которые предусматривают ужесточение правил, — Закон о защите важных объектов для обеспечения национальной безопасности и Закон о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, создаваемых небезопасными ядерными электростанциями третьих стран.

Сейчас предприятия должны обращаться в комиссию, если стоимость будущей сделки превышает 10% их доходов.