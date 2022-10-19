Правительство Польши приняло законопроекты о распределении угля и замораживании цен на энергоносители

Польское правительство приняло два законопроекта, направленных на противодействие росту цен на сырье и энергию. Первый связан с распределением угля местными органами власти, второй – с замораживанием цен на энергию, в частности, для малых и средних компаний. На следующей неделе законопроекты должны поступить в Сейм.
Согласно первому проекту, правительство должно предоставлять субсидии местным органам власти, которые покрыли расходы на обеспечение углем своих жителей. Цена для покупателей на складах составит около двух тысяч злотых (ок. 400 евро).
Второй проект предусматривает, что максимальная цена на электроэнергию для малых и средних компаний, местных органов власти и так называемых уязвимых структур составит 785 злотых (ок. 160 евро). Об этом сообщила на пресс-конференции министр по климату и экологии Польши Анна Москва:
«Эта новая ставка в 785 злотых за МВт будет действовать для всех субъектов и для всего потребления со следующего года, с 2023 года».
Ранее президент Анджей Дуда подписал закон о защите потребителей энергии. Он предусматривает, что в следующем году цены на электроэнергию будут заморожены на уровне текущего года до лимита потребления: 2 МВт/ч в год для домохозяйства, 2,6 МВт/ч для домохозяйств с инвалидами и 3 МВт/ч для семей с удостоверением многодетной семьи и фермеров. После превышения указанных лимитов потребления клиентам будут выставляться счета за дальнейшее потребление энергии по тарифным ставкам или прейскурантам, действующим в 2023 г. Клиенты, которые ранее заключили рыночные контракты, гарантирующие им фиксированную цену на электроэнергию, будут исключены из замораживания цен.polskieradio.pl