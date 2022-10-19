Правительство Польши приняло законопроекты о распределении угля и замораживании цен на энергоносители

Второй проект предусматривает, что максимальная цена на электроэнергию для малых и средних компаний, местных органов власти и так называемых уязвимых структур составит 785 злотых (ок. 160 евро). Об этом сообщила на пресс-конференции министр по климату и экологии Польши Анна Москва:

«Эта новая ставка в 785 злотых за МВт будет действовать для всех субъектов и для всего потребления со следующего года, с 2023 года».

Ранее президент Анджей Дуда подписал закон о защите потребителей энергии. Он предусматривает, что в следующем году цены на электроэнергию будут заморожены на уровне текущего года до лимита потребления: 2 МВт/ч в год для домохозяйства, 2,6 МВт/ч для домохозяйств с инвалидами и 3 МВт/ч для семей с удостоверением многодетной семьи и фермеров. После превышения указанных лимитов потребления клиентам будут выставляться счета за дальнейшее потребление энергии по тарифным ставкам или прейскурантам, действующим в 2023 г. Клиенты, которые ранее заключили рыночные контракты, гарантирующие им фиксированную цену на электроэнергию, будут исключены из замораживания цен.