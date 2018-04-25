Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о Brexit

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Правительство Великобритании внесло в четверг в парламент законопроект о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Текст включает в себя сделку с ЕС по условиям «развода», запланированного на 31 января 2020 года. В документе отдельно упоминается, что переходный период, который должен последовать сразу после даты Brexit, завершится 31 декабря 2020 года и не может быть продлен. Во время этого этапа, когда Великобритания и Евросоюз продолжат существовать, как будто Brexit не было, стороны намерены заключить соглашение о будущих торговых отношениях.

Голосование по этому законопроекту запланировано на 20 декабря.

На новостях о том, что переходный период ограничен 11 месяцами и сомнениях некоторых экспертов о возможности заключения торгового соглашения за столь короткие сроки курс британского фунта стерлингов продолжил падение. В четверг курс упал на 0,2% по отношению к доллару до уровня $1,30 за фунт. Это на пять центов меньше, чем в прошлую пятницу, когда курс британской валюты взлетел после уверенной победы правящей Консервативной партии на выборах. По отношению к евро курс фунта опустился на 0,3% до уровня €1,17 за фунт.

В конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что некоторые аспекты будущих отношений между Лондоном и Брюсселем придется согласовывать два-три года, а возможно и дольше. При этом в течение переходного периода Великобритания, несмотря на Brexit, продолжит платить взносы в бюджет ЕС и нести другие финансовые обязательства, однако будет пользоваться большинством преимуществ члена сообщества, потеряв при этом право голоса в ЕС.

