Православные Литвы не будут возобновлять службы с верующими до конца января

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Православные Литвы решили не возобновлять службы с верующими до конца января, заявил канцлер Епархиального управления Виленско-Литовской епархии Виталий Моцкус.

«В пятницу мы решили, что до тех пор, пока продолжится карантин, до 31 декабря, не будем допускать прихожан к совместной молитве», – сказал BNS В. Моцкус.

По его словам, службы с середины декабря проходят в удаленном режиме, они транслируются по интернету из возглавляемого из Пречистенского кафедрального собора (Кафедрального собора во имя Успения Пречистой Божией Матери). Он отметил, что проблемой является то, что верующие не могут принимать участие в таинстве причастия.

«Если смотреть с духовной стороны – продовольственные магазины никто не закрывал, поскольку без пищи тело жить не может. А без молитв, без причастия не может жить душа. Поэтому она постепенно слабнет. Проблема в том, что люди не могут принять причастие, но есть, как есть», – сказал он.

Католическая Церковь Литвы сначала решила возобновить мессы с участием верующих с понедельника, но после критики на минувшей неделе изменила позицию. С середины декабря в католических храмах можно молиться частным образом, исповедоваться, или по договоренности со священником причащаться.

В Литве до 31 января действует введенный строгий карантинный режим. В этот период закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничены передвижение и собрания людей.