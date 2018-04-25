Правящие намерены преодолеть вето президента

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Правящие в Литве «аграрии» с социал-трудовиками уверяют, что у них будет достаточно голосов, чтобы весной преодолеть вето президента Гитанаса Науседы на закон о снижении выборного барьера.

«Я считаю, что следующим действием сейма будет решение о преодолении вето. Мы попытаемся собрать 71 голос для преодоления вето, это точно. Это разница во мнениях, это политическое решение», – сказал в четверг журналистам глава Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис.

«Я полагаю, что весной мы преодолеем вето. Решение немного удивило, президент поддался давлению крупных партий, хотя сам говорил, что согласен с планкой ниже 4%», – прокомментировал решение президента BNS глава Социал-демократической трудовой партии Гедиминас Киркилас.

Правление сейма позже постановило, что президентское вето будет представлено на продленной осенней сессии, 14 января.

Лидер парламентской оппозиции, социал-демократ Юлюс Сабатаускас отмечает, что, возвращая поправку к Закону о выборах в сейм, президент поступил как государственник, а возможности преодолеть вето – сомнительны, потому что еще во время принятия правящие едва набрали кворум.

Для преодоления президентского вето нужно не менее 71 голоса. Такое число парламентариев зарегистрировалось для принятия закона, но за поправку проголосовало 60 членов сейма. Против был один, восемь парламентариев воздержались.

Г. Киркилас объясняет, что у правящих есть необходимые голоса, но не все участвовали в голосовании.

Р. Карбакскис также полагает, что если преодолеть вето не удастся, будет предпринята попытка установить заградительный барьер голосов на выборах в сейм в 4%.

Президент Г. Науседа в четверг наложил вето на принятый сеймом закон, снижающий до 3% заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.

«Установление более низких избирательных барьеров в многомандатном округе привело бы к большей фрагментации сейма, осложнило бы формирование правящей коалиции и помешало бы слаженной работе сейма и правительства», – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.

Сейчас партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.

Президент ранее выражал поддержку предложению снизить барьеры до 4 и 6%.

Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера 10 декабря.