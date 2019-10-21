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Keturiu partiju, formuojanciu valdanciaja koalicija - Lietuvos valstieciu ir aliuju sajungos, partijos "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos socialdemokratu darbo partijos ir Lietuvos lenku rinkimu akcijos-krikcioniku eimu sajungos - pirmininkai pasirae ilgiau nei menesi derinta koalicijos sutarti. Vilnius, 2019-07-05
Правящие в Литве могут расторгнуть коалицию с "Порядком и справедливостью"

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Правящие в Литве могут расторгнуть коалицию с «Порядком и справедливостью»

Keturiu partiju, formuojanciu valdanciaja koalicija - Lietuvos valstieciu ir aliuju sajungos, partijos "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos socialdemokratu darbo partijos ir Lietuvos lenku rinkimu akcijos-krikcioniku eimu sajungos - pirmininkai pasirae ilgiau nei menesi derinta koalicijos sutarti. Vilnius, 2019-07-05
Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

На этой неделе лидеры литовского правящего большинства планируют рассмотреть вопрос о расторжении коалиционного соглашения с партией «Порядок и справедливость» (ПС). 

«Возможно, мы примем решение расторгнуто соглашение с партией «Порядок и справедливость» – заявил BNS Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

Он утверждает, что решение должны принять партнеры по коалиции, и еще его должен утвердить совет партии. 

Р. Кабаускис утверждает, что на следующей неделе ПС должен покинуть последний член фракции «Во благо Литвы».  

«Витаутас Камблявичюс мне сообщил, что на следующей неделе не останется ни одного (представителя ПС – BNS), тогда мы должны будем расторгнуть по фактической причине», – сказал лидер «аграриев». В. Камблявичюс является одним из лидеров партии «Порядок и справедливость».

«Если во фракции нашей коалиции не остается ни одного члена этой партии, логично поднимать вопрос о смысле коалиции с партией, у которой нет ни одного представителя, ни в одной из фракций, входящих в коалицию», – пояснил он. 

В июле ПС вместе с ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партией и Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христианских семей подписали договор правящей коалиции. 

В сентябре все представленные в сейме члены ПС, за исключением лидера партии Рямигиюса Жямайтайтиса, создали новую фракцию «Во благо Литвы». На этой неделе основная часть членов этой фракции покинули ПС. Пока в нее входит только депутат Кястутис Барткявичюс. 

Девятнадцатого сентября фракция «Во благо Литвы» подписала соглашение с правящими о совместной работе в сейме. 

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