Председатель ГИК: электронного голосования на этих выборах в сейм не будет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите выражает уверенность, что на этих выборах в сейм зарубежные литовцы еще не смогут голосовать по интернету, хотя парламент во вторник и принял соответствующие поправки.

«Сегодня узаконено голосование по интернету, и, наверное, нужно прямо сказать, что на данный момент у нас нет совершенно никакой системы интернет-голосования», — сказала Л. Матьёшайтите во вторник BNS.

«Объективно нет никаких возможностей реализовать такой проект для этих выборов в сейм, потому что проект сложный, подготовить такую систему, опробовать ее (…) — не шутки», — отметила председатель ГИК.

Во вторник сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.

Поправки вступят в силу после подписания их президентом.

Выборы в сейм состоятся 11 октября.