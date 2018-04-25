default image
Председательство в Совете ЕС перешло к Германии

Подробнее...
default image
ACE Logistics начинает регулярные грузоперевозки по ж/д из Китая

Подробнее...
default image
С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС

Подробнее...
default image
У Литвы есть механизмы защиты от негативных инвестиций – глава ДГБ

Подробнее...
default image
Сегодня в России проходит основной день голосования по изменениям в Конституцию

Подробнее...
default image
Советник президента: Оборонный план НАТО повышает безопасность и сдерживание в регионе

Подробнее...
default image
Альянс утвердил оборонные планы для стран Балтии и Польши, Турция отказалась от вето

Подробнее...
default image
В США готовят новые санкции по Северному потоку-2

Подробнее...
default image
После обновления оборонных планов НАТО Г.Науседа встречается с главами Минобороны и ВС

Подробнее...
default image
В Латвии запретили российский телеканал RT

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис надеется на поддержку Германии в вопросе БелАЭС

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса, общее число – 1818

Подробнее...
default image
В Литве снова разрешили торговлю слабоалкогольными напитками на пляжах

Подробнее...
default image
Австралия готовится к "посткоронавирусному" миру: $270 млрд на усиление армии

Подробнее...
default image
Для гонконгцев построят город в Европе

Подробнее...
default image
Гиды, потерявшие работу из-за пандемии, просят помощи у правительства Литвы

Подробнее...
default image
Литва и Германия подписали соглашение о временном пребывании военных на своих территориях

Подробнее...
default image
В Греции туристам необходимо будет заполнять специальную форму

Подробнее...
default image
Литовские парламентарии завершили весеннюю сессию

Подробнее...
default image
В Китае приняли резонансный закон о Гонконге

Подробнее...
default image
А. Вярига: в аптеках могут быть проблемы при получении компенсируемых лекарств без доплаты

Подробнее...
default image
ЕС утвердил список стран для открытия границ

Подробнее...
default image
Председатель ГИК: электронного голосования на этих выборах в сейм не будет

Подробнее...
default image
Старейшая АЭС Франции прекратила работу

Подробнее...
default image
Ученые связывают риск заражения коронавирусом с генетической предрасположенностью человека

Подробнее...
default image
В. Шапока: превратить Почту Литвы в розничный банк юридически невозможно

Подробнее...
default image
Джонсон назвал пандемию "катастрофой" для Великобритании

Подробнее...
default image
Сейм разрешил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии

Подробнее...
default image
В сейме приведен к присяге новый министр экономики и инноваций Р. Синкявичюс

Подробнее...
default image
Евросоюз намерен разрешить въезд пока для граждан всего 14 стран

Подробнее...
default image
Пандемия коронавируса в мире ускоряется - ВОЗ

Подробнее...
default image
Евреи Литвы категорически не согласны со статьей В. Путина об истории

Подробнее...
default image
Граждане 113 государств смогут въезжать в Россию по электронным визам

Подробнее...
default image
Г. Науседа назначил Р. Синкявичюса министром экономики Литвы

Подробнее...
default image
ММЗ увеличится, но не настолько, насколько ожидалось – С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Немецкие ученые предупреждают: тесты на коронавирус несовершенны

Подробнее...
default image
За сутки подтвержден один новый случай коронавируса, общее число – 1817

Подробнее...
default image
В Европе ждут экстремальной засухи

Подробнее...
default image
За Лукишской площадью в Вильнюсе закреплен мемориальный статус

Подробнее...
default image
Названа лучшая страна для пожилых людей

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Председательство в Совете ЕС перешло к Германии

Nuotrauka urm.lt

Германия 1 июля сменила Хорватию на посту председателя Совета ЕС. Одним из приоритетов Берлина станет утверждение масштабной программы помощи странам Евросоюза, пострадавшим от СОVID-19, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Председательство в Совете ЕС переходит от одной страны к другой раз в полгода. Передача мандата редко привлекает внимание широкой общественности. Однако в этот раз все иначе, поскольку европейские страны оказались в глубочайшем экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса.

В совместном заявлении Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, которые входят в правящую в ФРГ коалицию, говорится, что пандемия COVID-19 ставит Евросоюз перед судьбоносным вызовом. Германия будет «прилагать все силы для того, чтобы сообща и думая о будущем справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной».

За ближайшие шесть месяцев ФРГ также сделает акцент на вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации, сообщает ТАСС. Кроме того, Берлин попытается унифицировать политику членов Европейского союза по отношению к крупным геополитическим игрокам — Китаю, России и США.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.