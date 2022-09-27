Представители ресторанов: с отменой льготы НДС обанкротится половина

«Каких 50% компаний сектора общественного питания обанкротится (если не будет льготы НДС – BNS), вне всяких сомнений, ведь эти сильно подскочившие затраты на энергоресурсы, плюс еще 55 млн евро не уплаченных налогов и отсутствие клиентов, напуганных инфляцией», – описала ситуацию Шишкаускене, участвовавшая в акции протеста во вторник.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Владелец одной из крупнейших в Литве групп ресторанов и кафе Amber Food Гедиминас Бальнис, которому принадлежат 65 ресторанов, где работают 1,2 тыс. человек, сказал, что велика вероятность того, что без льготного НДС группа обанкротится.

«Не говоря уже об электроэнергии, одно лишь сырье для нас подорожало на 30%, поэтому мы подняли цены на 15%. Поэтому, мы уже отстаем, а с Нового года упадет еще и НДС, рост минимальной заработной платы – последние гвозди в гроб», — сказал BNS Бальнис.

«Да, мы крупные, однако если за месяц закроется 100 ресторанов, пожалуй, это будет определенным шоком для населения, поскольку обанкротится вся группа, она частями не банкротится», – добавил он.

Ранее Шишкаускене сообщала BNS, что за первое полугодие текущего года в стране уже обанкротилась 81 компания в секторе общепита — это больше, чем за 2020-2021 годы. По ее словам, банкротств будет еще больше, если правительство отменит льготу по НДС.

Ассоциация сообщает, что в настоящее время в Литве работает более 7 тысяч. ресторанов и кафе, в них трудоустроены более 37 тыс. человек, и еще 14 тыс. — в гостиницах.

Премьер Ингрида Шимоните заявляла, что льготный тариф НДС в размере 9% для предприятий общепита действует до конца этого года, такое соглашение было достигнуто и оно будет соблюдаться.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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