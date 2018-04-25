default image
COVID в Украине заразились больше тысячи человек

Подробнее...
default image
Google начал собирать информацию о соблюдении карантина

Подробнее...
default image
Библиотеки изготовили более 3 тысяч защитных масок для медиков

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 771, Латвия – 509, Эстония – 1018

Подробнее...
default image
Подтвержден десятый случай смерти от коронавируса

Подробнее...
default image
В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Подробнее...
default image
Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников

Подробнее...
default image
Китай направит в Беларусь еще три борта с медицинской гуманитарной помощью

Подробнее...
default image
Премьер Чехии назвал срок возвращения к нормальной жизни

Подробнее...
default image
В Вильнюсе будут дезинфицировать подъезды домов, в которых у жителей диагностируют коронавирус

Подробнее...
default image
Мировая экономика вошла в период спада - глава МВФ

Подробнее...
default image
Минздрав Польши: В стране 3149 человек зараженных коронавирусом, летальных случаев – 59

Подробнее...
default image
Внутренние границы ЕС остаются закрытыми

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще 75 случаев коронавируса, всего - 771

Подробнее...
default image
В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
РФ приостановит все авиарейсы для возвращения россиян с субботы

Подробнее...
default image
Пациенты Шешкинской поликлиники будут перенаправлены в Центро поликлинику

Подробнее...
default image
В Перу по новым правилам карантина мужчины и женщины смогут выходить из дома в разные дни недели

Подробнее...
default image
Женщины Малайзии возмущены: их призвали не ругать мужей и краситься

Подробнее...
default image
На границе Литвы с Латвией вновь километровые очереди

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Премьер Чехии назвал срок возвращения к нормальной жизни

Фото vlada.cz

Чехия может вернуться к нормальной жизни в конце мая или начале июня нынешнего года.

Такое предположение сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью изданию Blesk.

«Число новых пациентов в процентном соотношении снижается. Мы проводим много тестов, и по сравнению с остальной Европой тут у нас все хорошо. Пик эпидемии ожидаем к концу апреля. Надеюсь, что общее число инфицированных будет не больше 10 – 15 тысяч. В конце мая или начале июня мы могли бы вернуться к нормальной жизни. Но это лишь прогнозы. Пока я могу только надеяться на их осуществление», — сказал политик, не уточнив, что именно он подразумевает под «нормальной жизнью».

Вместе с тем Бабиш добавил, что после пасхальных праздников смогут открыться некоторые мелкие магазины.

«Однако это потребует соблюдения высоких гигиенических требований. Мы пойдем по модели Сингапура. После магазинов смогут открыться школы, детские сады, а потом – небольшие рестораны. Мы анализируем и прорабатываем все возможности», — заявил премьер.

Он пояснил, что в школах первое время будут действовать жесткие санитарные нормы. Например, число учеников в классе будет снижено, чтобы дети за партами сидели по одному. 

gazeta.cz

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600