Премьер Чехии назвал срок возвращения к нормальной жизни

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Чехия может вернуться к нормальной жизни в конце мая или начале июня нынешнего года.

Такое предположение сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью изданию Blesk.

«Число новых пациентов в процентном соотношении снижается. Мы проводим много тестов, и по сравнению с остальной Европой тут у нас все хорошо. Пик эпидемии ожидаем к концу апреля. Надеюсь, что общее число инфицированных будет не больше 10 – 15 тысяч. В конце мая или начале июня мы могли бы вернуться к нормальной жизни. Но это лишь прогнозы. Пока я могу только надеяться на их осуществление», — сказал политик, не уточнив, что именно он подразумевает под «нормальной жизнью».

Вместе с тем Бабиш добавил, что после пасхальных праздников смогут открыться некоторые мелкие магазины.

«Однако это потребует соблюдения высоких гигиенических требований. Мы пойдем по модели Сингапура. После магазинов смогут открыться школы, детские сады, а потом – небольшие рестораны. Мы анализируем и прорабатываем все возможности», — заявил премьер.

Он пояснил, что в школах первое время будут действовать жесткие санитарные нормы. Например, число учеников в классе будет снижено, чтобы дети за партами сидели по одному.