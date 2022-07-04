Премьер едет на Конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в швейцарском городе Лугано и на которой будет обсуждаться помощь Украине для достижения скорейшего восстановления и ликвидации последствий российской войны, связывая процесс восстановления страны с программой украинских реформ.

В Лугано также запланированы двусторонние встречи премьера с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном, премьер-министром Чехии Петром Фиалой, президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщил в воскресенье Департамент коммуникации правительства.