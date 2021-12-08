Премьер Эстонии: странам Балтии необходимо увеличивать выработку электроэнергии

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Цены на электроэнергию и природный газ в Европе достигли рекордных высот, и странам Балтии необходимо увеличивать мощности выработки электроэнергии, чтобы таким образом приостановить подорожание энергетических ресурсов, говорит премьер-министр Эстонии.

По словам Каи Каллас, проблема в среду обсуждалась на состоявшемся в Вильнюсе заседании Балтийского Совета министров.

«Рост цен в энергетике вынуждает нас действовать быстро. Мы обсудили, как можно было бы увеличить предложение, чтобы снизились цены. Нам нужна более мощная общая система, которая помогла бы выдержать и высокие цены, и кризисы. Лучший способ достичь этого — инвестировать в новые генерирующие мощности и экономию энергии», — сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.