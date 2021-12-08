Премьер Эстонии: странам Балтии необходимо увеличивать выработку электроэнергии

Цены на электроэнергию и природный газ в Европе достигли рекордных высот, и странам Балтии необходимо увеличивать мощности выработки электроэнергии, чтобы таким образом приостановить подорожание энергетических ресурсов, говорит премьер-министр Эстонии.
По словам Каи Каллас, проблема в среду обсуждалась на состоявшемся в Вильнюсе заседании Балтийского Совета министров.
«Рост цен в энергетике вынуждает нас действовать быстро. Мы обсудили, как можно было бы увеличить предложение, чтобы снизились цены. Нам нужна более мощная общая система, которая помогла бы выдержать и высокие цены, и кризисы. Лучший способ достичь этого — инвестировать в новые генерирующие мощности и экономию энергии», — сказала Каллас на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.
По ее словам, странам Балтии вместе с другими государствами Европейского союза (ЕС) следует прикладывать все усилия, чтобы повысить безопасность своих поставок и ускорить строительство новых мощностей.
«Шоки цен на электроэнергию не должны стать новой реальностью, и понятно, что люди и предприятия ждут от правительств уверенности», — сказала эстонский премьер.
По ее словам, тема цен в энергетике будет обсуждаться на следующей неделе на предстоящем в Брюсселе заседании Европейского совета.
Из-за холодной погоды, сокращения выработки и дороговизны газа часовая рыночная цена электроэнергии в странах Балтии в начале недели превышала тысячу евро за мегаватт-час.