Премьер Финляндии оплатит расходы на свои завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила в Twitter, что самостоятельно оплатит расходы, связанные с ее завтраками, после публикаций в СМИ. Также она сообщила, что правила, касающиеся данной льготы, будут при необходимости пересмотрены.

Скандал в Финляндии начался на этой неделе, когда СМИ опубликовали информацию о том, что из госбюджета тратится около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они проживают в официальной резиденции.