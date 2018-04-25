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Премьер-министр Украины заявил о возможной отмене пенсий через 15 лет

Фото pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время лекции во Львовском политехническом университете, что в Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Украина.ру.

По словам премьер-министра, к отмене социальных выплат приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. В скором времени на одного работающего украинца будут приходиться по два пенсионера. Вследствие чего придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров.

«Увеличение налогов в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал Дмитрий Шмыгаль.

Как считает политик, государство будет способно выплачивать лишь небольшую социальную пенсию, и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость. Кроме того, для решения проблемы необходимо создание накопительной пенсионной системы.

belta.by

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