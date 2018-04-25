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Премьер-министр Великобритании и глава ЕК согласились с важностью достижения соглашения по Brexit

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен согласились с важностью достижения соглашения о будущих отношениях Лондона и Брюсселя и дали указание переговорщикам активно работать над устранением разногласий.

Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера и пресс-службой ЕК по итогам телефонного разговора двух политиков, передает ТАСС.

«Они согласились с важностью поиска соглашения, которое, если это возможно, станет прочной основой для стратегических отношений между ЕС и Великобританией в будущем», — цитирует ТАСС текст Коммюнике.

«Они согласились с оценкой обоих главных переговорщиков, что за последние недели был достигнут прогресс, но что значительные разногласия сохраняются, особенно — хотя и не только в них — в области рыболовства, единых правил игры и управления. Они дали инструкции главным переговорщикам активно работать над тем, чтобы попытаться уменьшить эти разногласия», — говорится в коммюнике.

Ранее 3 октября в интервью газете The Daily Telegraph Джонсон назвал хорошими шансы достичь соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, однако высказал мнение, что Брюссель должен придерживаться здравого смысла. Ранее обе стороны признали, что переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС идут сложно, и времени до конца года, когда перестанет действовать так называемый переходный период, остается все меньше. Джонсон в прошлом установил 15 октября крайней датой для достижения соглашения. По его словам, дальше середины октября продолжать переговоры не имеет смысла.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.

belta.by

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