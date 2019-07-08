Премьер на этой неделе даст ответ, останется ли на посту после инаугурации

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что во вторник даст ответ, останется ли на посту после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.

«Во вторник я предоставлю вам такую же возможность пообщаться в правительстве», – сказал в пятницу журналистам в сейме С. Сквярнялис после подписания колиционного договора «аграриями», «социал-трудовиками», партией «Порядок и справедливость» и Избирательной акцией поляков Литвы – Союз христианских семей.

Он сказал, что уже принял решение, но не хочет отвлекать внимание от подписания коалиционного соглашения.

С. Сквярнялис подписал часть коалиционного договора о принципах формирования правительства.

Фамилия премьера не вписана в документ, хотя это было намечено в принятом более месяца назад меморандуме о планах формирования большинства.

Премьер сказал, что завершившиеся соглашением переговоры о правящей коалиции влияют на его его решение о дальнейшей судьбе в должности.

Он также заверил, что относительно будущего премьера «народ может быть спокоен».

«Сегодня подписано коалиционное соглашение, это значит, что есть большинство и будет стабильное правительство (…)», – сказал С. Сквярнялис.

«Персоны – вопрос второстепенный», – добавил он.

Премьер сказал, что незаменимых людей нет.

«Жизнь не стоит на месте, в любом случае правительство формируется, сейм формирует свое руководство, и работа идет», – сказал премьер.

С. Сквярнялис обещал уйти в отставку с должности после 12 июля, если проиграет президентские выборы. На них он остался третьим.