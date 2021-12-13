Премьер Польши призвал Россию решить, будет она с Европой или против нее

Россия должна решить, быть ли с Европой или против нее, и пока выбирает конфликт. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в La Repubblica интервью, сообщает ТАСС.
«Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. [Президент РФ] Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране», — сказал глава польского правительства.
Он отметил, что «Европа не хочет конфликта с Россией». «Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едины. Время уступок истекло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций», — сказал Моравецкий.
В отношении состоявшейся по видеосвязи беседы Путина с президентом США Джо Байденом польский премьер сказал, что «был бы благодарен президенту Байдену, если эта беседа повлечет снижение активности России на границе с Украиной и Европой». «Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя и политика уступок не действует», — добавил Моравецкий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».