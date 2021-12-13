Премьер Польши призвал Россию решить, будет она с Европой или против нее

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Россия должна решить, быть ли с Европой или против нее, и пока выбирает конфликт. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в размещенном в La Repubblica интервью, сообщает ТАСС.

«Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. [Президент РФ] Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране», — сказал глава польского правительства.

Он отметил, что «Европа не хочет конфликта с Россией». «Но Европа не может позволить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едины. Время уступок истекло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций», — сказал Моравецкий.