Премьер призывает социал-трудовиков отказаться от ультиматума В.Пранцкетису

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в четверг призвал социал-трудовиков отказаться от ультиматума спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису.

Социал-демократическая рабочая партия Литвы во главе с Гядиминасом Киркиласом в среду заявила, что подпишет запланированное коалиционное соглашение, но это будет невозможно, если В.Пранцкетис останется на этом посту.

«Странно слышать, что запланированное на пятницу коалиционное соглашение может перестать действовать во вторник, если не будет заменён председатель Сейма. Обидно, что он становится главным препятствием на переговорах», — сказал С.Сквярнялис в комментарии правительства.

«Нет смысла подписывать коалиционное соглашение с оговорками. Сможет ли Сейм тайным голосованием выразить недоверие председателю Сейма, в данный момент никто не может ответить. Мандат каждого члена Сейма свободен и является вопросом его самоопределения», — указал премьер.

BNS