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С.Сквярнялис: длительный арест А. Палецкиса основан на важных аргументах

  • .Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис считает, что подозреваемый в шпионаже политик Альгирдас Палецкис находится в заключении  «достаточно долго», но для этого у правоохраны есть веские аргументы.

«Кажется, что достаточно долго, и у нас было достаточно много проигранных дел в Европейском суде по правам человека, когда одним из аргументов бывает непропорциональный или слишком длительный срок задержания. Но я не знаю объема досудебного расследования, это достаточно щепетильное расследование, связанное с нашей национальной безопасностью, и это сложное дело. Очевидно, что эти аргументы, которые выдвигают ведомства суду, который определяет сроки задержания, являются весомыми и важными», – сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он сказал, что не хочет более широко комментировать вопрос ареста А. Палецкиса, поскольку выражение мнения об этом досудебном расследовании «может быть интерпретировано и использовано где-то еще».

Премьер признал, что в Литве встречаются случаи, когда человека пытаются осудить любой ценой, но подчеркнул, что не говорить о случае А. Палецкиса.  

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«Если ты что-то не сделал, либо твои доказательства недостаточны, либо ты ошибся, или просто поступил непрофессионально и проиграл в процессе, то не нужно мстить человеку, который был по другую сторону процесса, искать по этой причине всякие меры, чтобы его можно было за что-либо осудить», – сказал С. Сквернялис.

А. Палецкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. В последний раз суд продлил меру пресечения на два месяца. А. Палецкис не признает своей вины. 

В декабре прошлого года Каунасский окружной суд продлил срок его задержания еще на три месяца, а Апелляционный суд отклонил жалобу на эту меру пресечения. 

Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная «сеть лиц» подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Пострадавших в деле пока нет – подобных заявлений не поступало.

Досудебное расследование, в котором предъявлены подозрения политику Альгирдасу Палецкису, намечается завершить к весне, заявила ранее прокурор Генпрокуратуры Вилма Видугирене.

По ее словам, расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала.

Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

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