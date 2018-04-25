С.Сквярнялис: длительный арест А. Палецкиса основан на важных аргументах

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис считает, что подозреваемый в шпионаже политик Альгирдас Палецкис находится в заключении «достаточно долго», но для этого у правоохраны есть веские аргументы.

«Кажется, что достаточно долго, и у нас было достаточно много проигранных дел в Европейском суде по правам человека, когда одним из аргументов бывает непропорциональный или слишком длительный срок задержания. Но я не знаю объема досудебного расследования, это достаточно щепетильное расследование, связанное с нашей национальной безопасностью, и это сложное дело. Очевидно, что эти аргументы, которые выдвигают ведомства суду, который определяет сроки задержания, являются весомыми и важными», – сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он сказал, что не хочет более широко комментировать вопрос ареста А. Палецкиса, поскольку выражение мнения об этом досудебном расследовании «может быть интерпретировано и использовано где-то еще».

Премьер признал, что в Литве встречаются случаи, когда человека пытаются осудить любой ценой, но подчеркнул, что не говорить о случае А. Палецкиса.