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Президент Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества

  • pixabay.com

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.

Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.

«Все существенные положения закона остаются, единственный момент, который не принимается – обратная сила закона, которая, согласно доктрине Конституционного суда (КС), невозможна», – прокомментировала журналистам решение советник президента по вопросам права Юрате Шовене.

По словам советника, цель вето – избежать опротестования закона в КС.

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«Сохраняется главная идея закона, цель – превенция организованной преступности и коррупции, и одновременно посредством предлагаемого президентом усовершенствования снижается риск подвергнуть сомнению соответствие этого закона Конституции», – сказала советник.

Ю. Шовене отмечает, что закон может применяться в отношении имущества, приобретенного после 11 декабря 2010 года, однако основания для начала процесса: предъявленные подозрения, обвинения, прекращенное уголовное дело, – должны появиться после вступления закона в силу.

«Если сейм примет предлагаемое президентом усовершенствование, то с момента вступления закона в силу у лиц, которые подозреваются, обвиняются или осуждены за преступления, или в их отношении прекращен уголовный процесс, может быть начата гражданская конфискация имущества, но она может быть направлена и на имущество, приобретенное до вступления закона в силу», – сказала Ю. Шовене.

Кроме того, президент указал, что составляемые Департаментом полиции списки членов организованных группировок, отнесение к которым является одним из вероятных условий гражданской конфискации имущества лица, должны исходить из критериев, которые предусмотрены в законах, а не в подзаконных актах, как установлено в принятом сеймом законе.

Сейм принял Закон о гражданской конфискации имущества 14 января.

Согласно закону, конфисковать имущество лица можно будет, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.

Также конфискация имущества будет разрешена, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.

Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией. Критики утверждают, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность.

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