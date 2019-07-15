Президент Литвы и С. Сквярнялис обсудят формирование правительства

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис в понедельник после обеда обсудят формирование правительства.

«Рабочая встреча в Президентском дворце состоится в 16 часов», – подтвердил BNS советник президента Айстис Забараускас.

С. Сквярнялис, вернувший полномочия после инаугурации Г. Науседы, должен проверить, пользуется ли он доверием в сейме.

Глава государства сразу же, своим первым декретом поручил премьеру и министрам временно выполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

Если парламентарии проголосуют в его пользу, позднее он должен будет согласовать состав правительства с главой государства.

Если премьер договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров.

Если не изменится ни один министр, или будет заменен только один, отдельного голосования по правительственной программе не будет.

О пересмотре состава правительства договорились четыре партии, объединившиеся в правящую коалицию.

Г. Науседа обедал, что будет активно участвовать в формировании Кабмина.

Конституционный суд ранее дал разъяснения, согласно которым президент может влиять на формирование персонального состава правительства, но не может свободно выбираться кандидатов, поскольку членов правительства должно поддерживать парламентское большинство.

Г. Науседа приступил к президентским обязанностям в минувшую пятницу.