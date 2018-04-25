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Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Литва предоставит всю необходимую помощь дислоцированному в стране батальону НАТО, где зафиксировано 20 случаев коронавируса. 

«Даже и в разгул пандемии коронавируса, мы обязаны видеть рядом с собой ближайших партнеров, которые помогают нам сдерживать любые внешние угрозы. Я передал этот месседж командованию боевой группы Сил передового базирования НАТО», – написал президент на страничке в социальной сети «Фейсбук». 

«Мы готовы предоставить всю необходимую помощь военным альянса, которые в данный момент проходят службу в Литве, и на деятельности которых отразились зафиксированные случаи COVID-19», – добавил Г. Науседа.

«Когда, если не сейчас, мы можем показать этим людям, что мы рядом и не остаемся безразличными. Ведь способность стран НАТО коллективно решать возникающие проблемы является щитом безопасности наших стран», – заявил глава государства.

По данным на четверг вечера, в Литве были подтверждены 24  случая коронавируса. 

Боевая группа батальона расширенного передового присутствия НАТО была размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия.

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