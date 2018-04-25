Президент Литвы предлагает в координаторы синхронизации ЛЭП латыша А. Пиебалгса

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Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа предлагает назначить координатором Евросоюза по синхронизации линий электропередачи стран Балтии с Западной Европой бывшего комиссара ЕС по вопросам энергетики, латыша Андриса Пиебалгса.

Глава государства сказал, что обсуждал эту кандидатуру на встречах с лидерами ведомств ЕС.

«Я бы предложил эту идею и представил бы ее тому человеку, с которым обсуждалась эта позиция координатора. Это бывший комиссар по энергетике, господин Пиебалгс», – сказал журналистам Г. Науседа.

А. Пиебалгс был еврокомиссаром с 2004 по 2010 годы.

Литовский президент надеется, что наличие такого координатора позволит более слаженно воплощать проект синхронизации.

Он отметил, что решения по этой должности будут приниматься в ноябре, когда приступит к работе новый комиссар по энергетике.

За счет проекта синхронизации ЛЭП Балтийские страны хотят снизить зависимость от России.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.

После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.

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