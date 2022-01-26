Президент подписал закон об использовании латинских букв в личных документах

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литовский президент Гитанас Науседа подписал закон об оригинальном написании имен и фамилий буквами латинской основы в удостоверяющих личность документах.

«Сейм взялся за инициативу найти сложное равновесие двух конституционных ценностей — сохранения самобытности государственного языка и прав человека, таких, как право человека на уважение к частной и семейной жизни, право на свободное передвижение, право лица, относящегося к национальному меньшинству, писать свои имя и фамилию более приемлемым, оговоренным законом, способом», — приведены в сообщении президентского ведомства слова главы государства.

«Я надеюсь, что при принятии правовых актов о проведении в жизнь этого закона будут обеспечены конституционный статус государственного языка и надлежащее уважение к системе и самобытности литовского языка», — сказал он.

Закон о написании имени и фамилии лица Сейм принял 18 января, он вступит в силу 1 мая.

Закон закрепляет, что имя и фамилия гражданина Литвы в удостоверяющих личность документах могут записываться буквами латинского алфавита без диакритических знаков, если он выбирает нелитовскую фамилию супруга.

Это означает, что закон разрешит использовать в литовских паспортах буквы x, w и q.

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