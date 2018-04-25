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Президент призывает зарубежных литовцев активно регистрироваться для участия в выборах

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает проживающих за рубежом литовцев регистрироваться для голосования на выборах в сейм. 

Г. Науседа отмечает, что впервые зарубежные литовцы на выборах будут выбирать представителя своего сообщества, так как сформирован отдельный одномандатный Округ литовцев мира. 

«Уже нынешней осенью у литовцев мира будет свой представитель в литовском парламенте. То, какой он будет иметь вес и как его будет слышно, будет зависеть только от вашего выбора», — говорится в президентском пресс-релизе.  

В среду началась регистрация проживающих за рубежом избирателей для голосования на предстоящих 11 октября выборах в сейм. 

Зарегистрироваться можно через регистрационную систему Главной избирательной комиссии (ГИК) по адресу https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkeju-balsuojanciu-uzsienyje-elektronine-registracija.

После регистрации на сайте избиратели будут включены в списки избирателей соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения Литвы. 

ГИК отмечает, что все проживающие за рубежом избиратели должны зарегистрироваться заново — даже те, которые постоянно проживает за рубежом и уже были включены в списки голосующих за рубежом на прошедших выборах или референдумах. 

Эта регистрация нужна для того, чтобы зарубежные литовцы могли голосовать во вновь учрежденном одномандатном Округе литовцев мира. 

Одномандатный Округ литовцев мира сформирован впервые для предстоящих выборов в сейм с учетом высокой численности избирателей, голосовавших за рубежом на последних выборах. 

Очередные выборы в сейм Литвы пройдут 11 октября.

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