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Президентом Греции впервые станет женщина

  • Фото pixabay.com

Парламент Греции избрал сегодня Екатерину Сакелларопулу президентом страны. Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini.

63-летняя Екатерина Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. За нее проголосовали в частности представители правящей партии «Новая демократия», оппозиционной Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА и левоцентристского альянса «Движение перемен» (КИНАЛ). Кандидатуру Екатерины Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис, до последнего времени она была председателем Государственного совета — Верховного административного суда Греции.

Екатерина Сакелларопулу будет занимать пост президента Греции в течение 5 лет, начиная с 13 марта, когда истечет срок полномочий действующего главы государства Прокописа Павлопулоса.

Ожидается, что спикер Палаты представителей Греции Костас Тасулас сегодня в 13.00 по местному времени официально объявит итоги голосования.

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Как сообщает ТАСС, согласно Конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства — президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру. Президент представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает дипломатических представителей. Глава государства может отправить закон на доработку парламенту, однако если абсолютное большинство депутатов проголосует за документ, президент должен его подписать. По согласованию с парламентом президент может объявить чрезвычайное положение.

belta.by

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