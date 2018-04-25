Президентом Греции впервые станет женщина

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Парламент Греции избрал сегодня Екатерину Сакелларопулу президентом страны. Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini.

63-летняя Екатерина Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. За нее проголосовали в частности представители правящей партии «Новая демократия», оппозиционной Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА и левоцентристского альянса «Движение перемен» (КИНАЛ). Кандидатуру Екатерины Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис, до последнего времени она была председателем Государственного совета — Верховного административного суда Греции.

Екатерина Сакелларопулу будет занимать пост президента Греции в течение 5 лет, начиная с 13 марта, когда истечет срок полномочий действующего главы государства Прокописа Павлопулоса.

Ожидается, что спикер Палаты представителей Греции Костас Тасулас сегодня в 13.00 по местному времени официально объявит итоги голосования.