Приток беженцев в Евросоюз вновь резко усилился

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Приток беженцев в Евросоюз, после вызванного коронавирусом заметного снижения в апреле, в мае вновь резко усилился.

В прошлом месяце Европейская погранслужба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ ЕС на главных миграционных маршрутах — почти втрое больше, чем в апреле, сообщили издания группы Funke со ссылкой на статистику погранслужбы.

В апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов – на 6 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым популярным маршрутом для мигрантов оставался путь через Турцию и Грецию, то есть через восточную часть Средиземного моря. Здесь Frontex зафиксировала в мае 1250 случаев незаконного пересечения границы ЕС – в 8 раз больше, чем в апреле, а за период с января по май — 12 700 случаев — на 28 процентов меньше в годовом исчислении. Большинство беженцев прибывало по этому маршруту из Афганистана.

Миграционные маршруты

По центральной части Средиземного моря — из Ливии и Туниса в Италию и на Мальту — в Евросоюз проникли в мае около тысячи беженцев — на 40 процентов больше, чем в апреле, а за период с января по май — 5500 — почти втрое больше в годовом исчислении. Здесь большую часть мигрантов составляли выходцы из Бангладеш, Судана и Кот д’Ивуара.

Через западную часть Средиземного моря- то есть из Марокко в Испанию — в мае прибыли более 650 беженцев — почти вчетверо больше, чем в апреле, а за первые пять месяцев 2020 года — 3700 человек – вдвое с лишним меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти каждый второй беженцев был выходцем из Алжира.

Наконец, по так называемому западнобалканскому маршруту в ЕС прибыли в мае более 900 беженцев – в десять раз больше, чем в апреле, а за период с января по май — более 6900-ти, то есть на 50 процентов больше в годовом исчислении.