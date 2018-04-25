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Общество,Сеньорам

Продуктовая помощь — малоимущим

.Константин Гурин/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В апреле, как и каждый год, нуждающиеся получат продовольственную помощь. 14 апреля поставщики продуктов питания начнут доставлять продукты в муниципалитеты. В апреле-мае поддержка будет оказана более чем 160 тысячам обездоленных.

«Мы рады, что совместными усилиями нам удалось преодолеть проблемы, связанные с коронавирусом, и обеспечить своевременную доставку продовольственной помощи наиболее уязвимым группам населения. Жители получат набор из 9 продуктов — это гречневая крупа, овсяная каша быстрого приготовления с сушеными ягодами, рапсовое масло, консервированная курица, консервированный свекольный суп, жареные консервированные бобы в томатном соусе, овсяное печенье с кусочками шоколада, сахар и сгущенное молоко», — сообщил Ауримас Моркунас, заместитель директора Агентства Европейского социального фонда.

Учитывая текущую ситуацию в стране после объявления карантина, поставщики продовольствия доставят продукты во все 60 муниципалитетов к 28 апреля. Фонд в соответствии с графиком организует доставку помощи более чем в 600 распределительных пунктов. Уточнить время выдачи помощи жители могут в своих сянюниях.

Во время раздачи продуктовой помощи мы призываем жителей проявлять социальную ответственность, соблюдать безопасную дистанцию, носить защитные маски или иным образом закрывать лицо, избегать прямого физического контакта и соблюдать надлежащие правила личной гигиены.

Продукты питания и гигиенические товары доступны тем жителям, чей среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 1,5 утвержденного правительством среднего дохода в месяц (187,50 евро). По объективным причинам, в соответствии с порядком, установленным муниципальной администрацией, поддержка может быть оказана, если доход превышает 187,50 евро в месяц. Исключения и суммы оказываемой помощи определяются каждым муниципалитетом индивидуально.

Распределение продуктов питания организуют муниципальные администрации и две неправительственные организации: благотворительный фонд поддержки Maisto Bankas и Общество Красного Креста Литвы. Жители могут найти информацию о точном месте и дате раздачи продовольствия в конкретном муниципалитете на сайтах муниципальных администраций и Продовольственного банка.

В 2019–2020 гг. Европейский фонд для наиболее обездоленных (EPLSAF) на приобретение продуктов питания и средств гигиены выделил 24 млн евро.

Информация «ЛК»                                     

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