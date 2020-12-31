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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Проезд для людей с онкологическими заболеваниями будет дешевле

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

C 1 января 2021 года люди с онкологическими заболеваниями смогут приобретать с 80-процентной скидкой билеты дальнего, местного или регулярного сообщения на проезд автобусами, поездами, кораблями и паромами регулярного сообщения.

Скидка будет действовать на территории всей Литвы при предоставлении карточки Ассоциации помощи онкологическим больным POLA.

Для того чтобы воспользоваться скидкой на проезд, при покупке билета надо будет предъявить карточку POLA и личный документ. Карточку можно заказать на странице www.pola.lt, заполнив регистрационную анкету и предоставив документы, подтверждающие диагноз.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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