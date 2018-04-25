Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Г. Пангонису

Ранее подозрения были предъявлены и нынешнему главе Grigeo Klaipeda Томасу Эйкинасу.

Grigeo Klaipeda во вторник сообщила, что ответственность за сброс неочищенных сточных вод в Куршский залив ложится на бывшее руководство предприятия, а нынешний глава предприятия Т. Эйкинас об этом якобы не знал.

С сентября 1994 года до июня 2013 года Grigeo Klaipeda возглавлял Арунас Пасвянскас, в 2013-2019 годах – Видас Бержонскис, а с июня до декабря 2019 года – Робертас Крутиковас.

Г. Пангонис возглавляет группу Grigeo с 2001 года, контролируемой им компании Ginvildos investicija в конце сентября 2019 года принадлежало 43,5% акций компании.

Между тем Grigeo Klaipeda принадлежит группе с 2010 года.

Клайпедская окружная прокуратура в прошлом месяце начала досудебное расследование в связи с подозрениями, что Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив.

По словам прокуроров, ущерб окружающей среде может составлять «десятки миллионов» евро. Министр окружающей среды Кястутис Мажейка говорил, что ущерб природе от загрязнений Grigeo Klaipeda может достигать 60 млн евро.