Пророк Захария и праведная Елисавета

Как-то крестили одну кроху, внучку моего друга. Присутствовать при этом знаменательном событии мне не случилось, да это и не обязательно. Как говорил великий Шекспир устами своего Гамлета: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» участников и гостей хватало и без меня. Просто вспомнил об этом, просматривая церковный календарь. Ибо 18 сентября — день памяти праведных Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя.

А кроху назвали Елисаветой и крестили в честь матери Предтечи. Рассказ о ней предназначен вам, дорогой читатель, так как сама именинница прочесть не сможет. Во-первых, живет далеко, где «Литовский курьер» не продают, во-вторых, если ей и прочтут, то ничего пока не поймет: она и головку-то еще держит плохо. Ну а в-третьих, хочется поздравить маленькую христианку с первыми в жизни именинами.

Рассказывать отдельно о праведной Елисавете, вне семьи, сложно да и неправильно. Нередко человек ощущает себя человеком, а не просто биологической особью, когда он посвящает себя служению кому-то или чему-то: профессии, обществу, искусству, семье. С давних времен для женщины, не испорченной идеями феминизма, эмансипации и т. п., главным всегда была семья. Поэтому, говоря о Елисавете, нельзя не упомянуть и о ее муже и сыне. Тем более память и Захарии, и Елисаветы совершается вместе. Тут вспоминается: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему». И еще: «…оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Это из второй главы Книги Бытия.

Итак, Захария и Елисавета. С рассказа о них начинает Лука свое евангелие. И это неслучайно. Ведь дальше он будет говорить о рождении Иисуса. История появления на свет Иоанна Предтечи – это своего рода прелюдия, подготовка читателя к чуду Рождества Христова. Захария был священником и служил в Иерусалимском храме, а его жена сестрой Анны, матери Девы Марии.

Оба были из рода Аарона, рода потомственных священников. Уже ко временам царя Давида их было так много, что не было никакой возможности совершать богослужения вместе. Поэтому царь разделил их на двадцать четыре чреды, каждая из которых служила по неделе. Выражаясь современным языком, был составлен график богослужений. Чтобы не было обид и разногласий, график этот был составлен по жребию. Восьмой жребий выпал священнику Авии, чьим потомком был Захария.

Елисавета с мужем были прекрасной семейной парой. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно» (Лк.1:6). Но одно обстоятельство омрачало их семейное счастье – у них не было детей. У евреев бесплодие считалось Божьим наказанием за грехи. Соответственно, и отношение к бездетным супругам было, мягко говоря, пренебрежительным и подозрительным. Что вызывает особое уважение — это благородство Захарии, который не пожелал ни оставить своей супруги, ни развестись с ней, хотя на то у него были все права. Всю жизнь Захария и Елисавета горячо молились Богу о даровании им ребенка и были вознаграждены за свое многолетнее долготерпение. Однажды во время богослужения Захарии явился архангел Гавриил и благовестил о рождении сына. Сначала Захария засомневался, в самом ли деле явился к нему ангел, не видение ли это бесплотное, но вредное. И попросил доказательств. Гавриил сказал ему: «Ты будешь молчать, пока не сбудутся мои слова». Народ, ожидавший Захарию из храма, начал волноваться, что его долго нет. Когда тот вышел, люди поняли по его виду, что случилось что-то из ряда вон выходящее.

Пять месяцев Елисавета скрывала свое положение. То ли стеснялась своего возраста, то ли не верила своему счастью. Вскоре пришла к ней сразу после Благовещения Дева Мария, и «взыграл младенец во чреве» Елисаветы (Лк.1, 41), став пророком Иисуса Христа еще до своего рождения.

Когда Елисавета родила, возникла проблема с именем. Соседки и родственницы, которые во все времена очень активно занимались выбором имен новорожденных, да и священники, пришедшие совершить обрезание, предложили назвать дитя в честь отца. Но Захария, несмотря на немоту, взял инициативу в свои руки. Он на корню пресек имятворческую самодеятельность и написал на табличке имя Иоанн, что значит «Божья благодать». Для него и Елисаветы малыш был действительно благодатью, заслуженной, вымоленной. Тут свершилось еще одно чудо: Захария заговорил.

Прошло полгода. У племянницы Елисаветы, Марии, родился Сын. Потом к Ироду пришли волхвы, от которых он узнал о появлении на свет будущего Царя. Но, кто Он, Ирод точно не знал. И чтобы «не промахнуться», приказал уничтожить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Слух о чудесном рождении Иоанна до царя дошел, и будущий Предтеча был одним из первых подозреваемых. Царские воины были посланы в дом Захарии, но никого там не нашли.

Чтобы спасти вымоленное и выстраданное дитя, Елисавета скрылась с ним в горах. А сам глава семьи в это время совершал богослужение. Не дожидаясь конца службы, представители карательных органов вошли в храм, требуя, чтобы отец указал им место, где скрывается его семья. Но не мог и не хотел Захария предать самых близких людей. Ничего не добившись, воины убили его, заколов, между жертвенником и алтарем.

Скрываясь в горах, Елисавета увидела приближающихся преследователей и взмолилась о спасении. Так горяча была ее молитва, что гора расступилась, и мать с полуторагодовалым младенцем спряталась в образовавшейся пещере. Воины ни с чем вернулись к Ироду. Елисавета скончалась через сорок дней после мужа, а маленького Иоанна питал ангел до его выхода на проповедь.

У коптов, египетских христиан, существует предание о том, что Елисавета с Иоанном бежала в Синайскую пустыню, где и скончалась через семь лет.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви