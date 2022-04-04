Против Панеряйского мемориала памяти жертв Холокоста совершен новый выпад, подтвердили BNS в полиции Вильнюса.

«2 апреля поступило сообщение, что ночью на некоторых памятниках мемориала были нарисованы буквы V и Z, это сообщение добавлено к уже проводимому досудебному расследованию», — сказала BNS в понедельник представитель по связям с общественностью Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

В минувшую пятницу сообщалось, что символами российской войны Z и V были осквернены мемориальные памятники в Панеряй, начато досудебное расследование о нарушении общественного порядка.

Представители Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) говорят, что это новый выпад, потому что после первого акта вандализма буквы были смыты.

«По нашим данным, это новый случай, после первого инцидента, о котором стало известно в пятницу, представители нашей общины поехали туда и все эти страшные символы были смыты», — сказала BNS представитель общины Рута Рибинскайте.

По ее словам, в воскресенье вечером на аккаунт ЕОЛ в фейсбуке пришло сообщение с фотографиями, что день назад между пятью и шестью часами вечера на памятниках мемориала снова были замечены символы V и Z.

«Мы тоже думали, что, может, это прежний зафиксированный случай, созвонились со свидетелями, они прислали снимки экрана, что было зафиксировано вчера в 17.41, информировали полицию, было зарегистрировано новое происшествие. Представители нашей общины сегодня снова поехали осмотреть место происшествия, сравнить с пятничным, (видны) недавно отмытые места надписей, но (возле новых надписей) насыпалось свежего материала граффити, (…) у нас есть основание считать, что это новый случай, не связанный с зафиксированным в пятницу», — рассказала в понедельник Рибинскайте.

Панеряй является местом самых массовых убийств, организованных и осуществленных нацистами в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50-70 тыс. человек, большинство из которых были евреями из Вильнюса и Вильнюсского региона.

Упомянутые символы появились в последнее время, когда Россия начала военное вторжение в Украину.

Министерство обороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает «За победу», а символ V – «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

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