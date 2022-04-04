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Против Панеряйского мемориала памяти жертв Холокоста совершен новый выпад

Фото Lietuvos žydų bendruomenė/ facebook.com

Против Панеряйского мемориала памяти жертв Холокоста совершен новый выпад, подтвердили BNS в полиции Вильнюса.

«2 апреля поступило сообщение, что ночью на некоторых памятниках мемориала были нарисованы буквы V и Z, это сообщение добавлено к уже проводимому досудебному расследованию», — сказала BNS в понедельник представитель по связям с общественностью Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.  

В минувшую пятницу сообщалось, что символами российской войны Z и V были осквернены мемориальные памятники в Панеряй, начато досудебное расследование о нарушении общественного порядка. 

Фото Lietuvos žydų bendruomenė/ facebook.com

Представители Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) говорят, что это новый выпад, потому что после первого акта вандализма буквы были смыты. 

«По нашим данным, это новый случай, после первого инцидента, о котором стало известно в пятницу, представители нашей общины поехали туда и все эти страшные символы были смыты», — сказала BNS представитель общины Рута Рибинскайте. 

По ее словам, в воскресенье вечером на аккаунт ЕОЛ в фейсбуке пришло сообщение с фотографиями, что день назад между пятью и шестью часами вечера на памятниках мемориала снова были замечены символы V и Z.

«Мы тоже думали, что, может, это прежний зафиксированный случай, созвонились со свидетелями, они прислали снимки экрана, что было зафиксировано вчера в 17.41, информировали полицию, было зарегистрировано новое происшествие. Представители нашей общины сегодня снова поехали осмотреть место происшествия, сравнить с пятничным, (видны) недавно отмытые места надписей, но (возле новых надписей) насыпалось свежего материала граффити, (…) у нас есть основание считать, что это новый случай, не связанный с зафиксированным в пятницу», — рассказала в понедельник Рибинскайте. 

Панеряй является местом самых массовых убийств, организованных и осуществленных нацистами в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50-70 тыс. человек, большинство из которых были евреями из Вильнюса и Вильнюсского региона. 

Упомянутые символы появились в последнее время, когда Россия начала военное вторжение в Украину. 

Министерство обороны России в начале марта объяснило, что нанесенный на военную технику символ Z означает «За победу», а символ V – «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». 

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