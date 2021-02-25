Прямые переговоры о пограничных частотах с Россией не идут –СРС Литвы

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В свете подготовки Литвы к проведению первых аукционов частот, необходимых для развития сети 5G, Служба регулирования связи (СРС) Литвы прекратила прямые дискуссии с Россией по поводу частот в диапазоне 3,5 гигагерц.

Заместитель директора СРС Миндаугас Жилинскас на заседании Комитета сейма по экономическим делам заявил, что вопрос частот планируется поднять в Европейском союзе почты и телекоммуникаций (CEPT).