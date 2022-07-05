Путешественникам рекомендуется летать по возможности без сдаваемого багажа

Ко множеству проблем добавляется то, что в последние недели работники авиационной отрасли в Европе бастовали, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. DW пишет, что, согласно прогнозу европейской организации аэропортов Air Council International, задержки рейсов в двух третях европейских аэропортов этим летом неизбежны.

По словам директора по управлению сетью Eurocontrol Якопо Пазиноти, в настоящее время отрасль достигла 86% от своих мощностей 2019 года.

Основной причиной задержек и хаоса в аэропортах является нехватка персонала из-за того, что многие работники были уволены во время пандемии COVID-19. The New York Times сообщает, что после того как десятки тысяч работников были уволены аэропортами и авиакомпаниями в разгар пандемии, теперь многие из них не хотят возвращаться на свои рабочие места из-за низкой заработной платы и продолжительного рабочего дня.