Путешественникам рекомендуется летать по возможности без сдаваемого багажа

Международные СМИ называют происходящее в аэропортах сейчас неописуемым хаосом и советуют по возможности избегать европейских аэропортов. CNN, Euronews и другие крупные СМИ рекомендуют путешественникам летать по возможности без сдаваемого багажа, сообщает Diena.
В начале июня New York Times писала, что начало летнего туристического сезона в Европе было испорчено хаосом в аэропортах, поскольку авиакомпании и операторы авиакомпаний не смогли удовлетворить спрос на путешествия, который в некоторых местах уже превысил допандемический уровень.
Ко множеству проблем добавляется то, что в последние недели работники авиационной отрасли в Европе бастовали, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. DW пишет, что, согласно прогнозу европейской организации аэропортов Air Council International, задержки рейсов в двух третях европейских аэропортов этим летом неизбежны.
По словам директора по управлению сетью Eurocontrol Якопо Пазиноти, в настоящее время отрасль достигла 86% от своих мощностей 2019 года.
Основной причиной задержек и хаоса в аэропортах является нехватка персонала из-за того, что многие работники были уволены во время пандемии COVID-19. The New York Times сообщает, что после того как десятки тысяч работников были уволены аэропортами и авиакомпаниями в разгар пандемии, теперь многие из них не хотят возвращаться на свои рабочие места из-за низкой заработной платы и продолжительного рабочего дня.freecity.lv