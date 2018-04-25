Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год

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Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без всяких условий на один год. Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 16 октября.

«У меня есть предложение, а именно – продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», – сказал Путин.

Белый дом: инициатива Путина о продлении ДСНВ обречена на провал

Новое предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о продлении без каких-либо условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений обречено на провал без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов РФ и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

«Сегодняшний ответ президента Владимира Путина о продлении Нового ДСНВ без учета замораживания ядерного арсенала обречено на провал. Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечивает безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений», — сказал Роберт О’Брайен.

США и Россия подписали договор в 2010 году. По его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1,55 тыс. боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор действует до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Кроме того, он может быть продлен до 2026 года по обоюдному согласию сторон.