Путин утвердил выход из ракетного договора

Фото kremlin.ru

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

О нарушении Россией ДРСМД американцы говорят с 2014 года. А в октябре 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

23 января 2019 года Минобороны и МИД РФ провели совместный брифинг для военных атташе иностранных государств в Москве, на котором продемонстрировали военное оборудование, якобы относящееся к ракете 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает ДРСМД. Российская сторона на брифинге утверждала, что 9М729 фактически представляет собой доработанный вариант крылатой ракеты 9M728 (Р-500), созданной для комплекса «Искандер». Военные добавляли, что у новой ракеты дальность даже на 20 километров меньше из-за дополнительного электронного блока и увеличенного боевого оснащения, которые якобы увеличили ее вес.

1 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из ДРСМД. 2 февраля Россия также объявила о выходе из договора.