Путин: военный потенциал почти всех стран НАТО используется против России

Путин отметил, что Москва владеет полной информацией о силах НАТО, используемых в Украине. Данные сведения будут анализироваться, чтобы в дальнейшем укрепить российскую армию и расширить возможности спецслужб РФ.

Президент России также заявил, что российские военные не должны в чем-либо нуждаться — от обуви и аптечек до современных вооружений. «Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает все, что нужно военным», — заявил российский президент.

Глава российского государства отметил, что все задачи, которые стоят перед ВС РФ в данной спецоперации, будут выполнены. Он добавил, что на российской территории, а также на территории четырех недавно присоединенных к стране регионов, люди смогут чувствовать себя в безопасности.