Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию

Фото сайта www.georgian-airways.com

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В пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию, сообщает РИА Новости.

Глава РФ также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Кроме того, российский президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.

Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, назвал эту меру «вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси». Между тем, российские авиакомпании уже начали выполнять распоряжение президента, прекращая продажи авиабилетов.