Пять стран Европы отменили основные коронавирусные ограничения и открывают границы

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Уже пять стран Европы, несмотря на достаточно высокие показатели заболеваемости ковидом, отменили все коронавирусные ограничения или смягчили основную их часть и намерены отказаться от остальных в феврале-марте.

Правительства Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии решили вернуться к привычной жизни из-за высокого уровня вакцинации. ТАСС собрал главное о ситуации в этих странах.

Швеция

Власти Швеции отменили с 9 февраля все коронавирусные ограничения. Теперь тем, у кого появились симптомы простуды, не нужно сдавать тест на коронавирус, достаточно остаться дома, но это не касается медперсонала и соцработников. Ограничение на число участников мероприятий и собраний также снимается. Общепиту разрешили закрываться позже 23:00 по местному времени, а также сократить расстояние между столами. Жителям страны больше не нужно заранее бронировать места в автобусах дальнего следования и поездах. При этом шведов попросили возвращаться к обычной жизни постепенно. Невакцинированным рекомендовали по возможности избегать закрытых помещений с людьми и общественного транспорта.

Власти Швеции также открыли въезд в страну, но пока только для жителей ЕС, Европейской экономической зоны и стран Северной Европы. Им ковид-паспорт, как и ПЦР-тест, больше не потребуется. Граждане других государств попасть в королевство не смогут до 31 марта.

Все это стало возможным из-за высокого уровня вакцинации. Сейчас в королевстве 83,8% населения старше 12 лет сделало две прививки от инфекции, 51,3% — вакцинированы бустерной дозой. При этом правительство страны отмечает, что количество заболевших ковидом еще какое-то время будет большим. Сейчас около 10 тыс. человек заражаются коронавирусом ежедневно.

Однако временный закон, позволяющий правительству принимать меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, будет действовать до 31 мая 2022 года. Впрочем, власти намерены исключить COVID-19 из списка социально опасных для общества заболеваний в марте-апреле.

Дания

Дания также приняла решение вернуться к привычной жизни, признав коронавирус эндемическим заболеванием. С середины января заработали закрывшиеся в декабре 2021 года кинотеатры, музеи и театры. Все остальные ограничительные меры не действуют с 1 февраля. Жители королевства должны носить маски лишь в больницах и домах престарелых. В поездах больше не требуют ковид-паспорт. Ограничения сняты на работу ресторанов, клубов, баров, которые продают алкоголь. Количество зрителей и участников различных мероприятий не ограничивается. Соблюдать социальную дистанцию не нужно.

Дания также разрешила въезд всем привитым признанной в стране вакциной. Для невакцинированных есть правила, например, нужно сдать ПЦР-тест.

В стране около 80% граждан вакцинированы двумя дозами, 60% — бустерной. При этом число новых заразившихся коронавирусом за сутки держится на уровне 40-50 тыс. с конца января.

Норвегия

Власти Новергии намерены отменить все ограничения с 17 февраля. Пока же перестало действовать требование об удаленной работе. Также количество человек в закрытых помещениях, в том числе театрах и кинотеатрах, может быть любым с 1 февраля. Это же касается спортивных и развлекательных мероприятий. Кафе и рестораны вновь могут продавать алкоголь. Студенты колледжей и университетов возвращаются в классы.

Однако сохраняется правило о социальной дистанции в общественном транспорте. Заболевшие должны находиться на изоляции четыре дня, если нет температуры — достаточно 24 часов. Тестирование на коронавирус больше не нужно для въезда в Норвегию тем, кто вакцинировался признанным в стране препаратом. Обязательный 10-дневный карантин тоже отменили.

В Норвегии 91% населения вакцинирован двумя дозами. При этом каждый день число новых заразившихся составляет 10-20 тыс.

Финляндия

Финляндия, как и Норвегия, сняла лишь часть ограничений. Так, с 1 февраля общепиту разрешили работать до 21:00. Открылись театры, кинотеатры, спортзалы и выставки. С 14 февраля начнется следующий этап — рестораны и кафе смогут принимать посетителей до полуночи, ограничение на количество участников различных мероприятий будет отменено. Ночные клубы заработают с 1 марта.

Несмотря на то, что власти продолжают работу над законодательством о ковид-паспортах, возобновлять их использование, которое отменили до 28 февраля, не планируется.

Финляндия также отказалась от контроля на границах для прибывающих из ЕС и Шенгенской зоны. Для российских туристов страна пока закрыта.

Среди жителей Финляндии старше 12 лет 85% полностью вакцинированы, третью дозу получили около 50%. Каждый день в стране заболевают ковидом около 8 тыс. человек.

Великобритания

Великобритания одной из первых — еще в январе — отказалась от многих ограничительных мер. Правительство королевства считает, что коронавирус становится эндемическим заболеванием. Так, ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях больше не обязательно. Работодателям разрешили вернуть сотрудников в офисы. Свидетельство о полной вакцинации не требуется для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Подобные послабления полностью распространяются на Англию. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс занимаются этим вопросом самостоятельно. Первые две административно-правовые части страны также пошли на отмену некоторых мер.

Кроме того, власти Великобритании планируют отменить карантин для заболевших ковидом с 24 марта либо раньше. При этом прибывающие непривитые пассажиры должны сдавать ПЦР-тест, но уходить на самоизоляцию уже не требуется. Для вакцинированных, одобренными в королевстве препаратами, правил для въезда в Великобританию нет.

Две прививки сделали уже 84,5% жителей, бустерную дозу поставили 65,4%. При этом ковид сейчас регистрируют примерно у 60-80 тыс. человек в сутки.