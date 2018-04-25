Р.Карбаускис ожидает решение С.Сквярнялиса по выборам в сейм до марта

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Лидер правящих литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис надеется, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет решение об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах до 6 марта.

«Я очень надеюсь, что до шестого марта будет ответ. Насколько я понимаю, он должен быть положительным, поскольку он заявлял, что, если он выздоровеет, то пойдет на выборы», – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.

В этот день планируется заседание совета Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев»).

По словам Р. Карбаускиса, партия примет решение о рейтинге кандидатов в списке баллотирующихся в сейм в июле.