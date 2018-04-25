Р.Карбаускис ожидает решение С.Сквярнялиса по выборам в сейм до марта

Лидер правящих литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис надеется, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет решение об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах до 6 марта.
«Я очень надеюсь, что до шестого марта будет ответ. Насколько я понимаю, он должен быть положительным, поскольку он заявлял, что, если он выздоровеет, то пойдет на выборы», – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.
В этот день планируется заседание совета Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев»).
По словам Р. Карбаускиса, партия примет решение о рейтинге кандидатов в списке баллотирующихся в сейм в июле.
«Только в июле выяснится, кто будет первым, а кто будет вторым. Я лишь сказал, отвечая на вопрос журналистов, что, скорее всего первым должен быть тот, у которого высший рейтинг, и за это я буду агитировать коллег, в данном случае, это, несомненно, должен быть Саулюс Сквярнялис», – сказал он.
В начале февраля С. Сквярнялис сказал, что пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение ЛСКЗ возглавить партийный список на парламентских выборах. Он также подчеркнул, что если решит участвовать в политике, то будет делать это вместе с «аграриями».
Первый тур парламентских выборов состоится 11 октября.
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