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TOP,Армия,Новости

Р. Кароблис: дислокация войск России в Беларуси стала бы вызовом, но признаков этого нет

Фото mil.by

Дислокация российских вооруженных сил (ВС) в Беларуси на постоянной основе стала бы вызовом для Литвы и НАТО, но пока признаков этого нет, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Постоянное присутствие российских вооруженных сил, если будет принято такое решение, станет серьезным вызовом для нас с точки зрения безопасности, как для Литвы, так и для Польши, для всего НАТО, особенно для Украины, так как российская армия будет и с севера, значит, нужны будут дополнительные решения, однако сейчас, мы не наблюдаем конкретных подготовительных действий,» — рассказал журналистам Р. Кароблис.

Министр также отметил, что в том случае, если Александр Лукашенко останется на посту главы Беларуси, нужно будет наблюдать, «каким будет дальнейшее сближение, соединение в общий союз Беларуси и России, конкретно, какой будет цена, которую А. Лукашенко заплатит России».

Министр обороны в среду представил на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны данные о ситуации в соседней Беларуси. В Беларуси на прошлой неделе начались тактические учения «Славянское братство», которые, по данным Министерства обороны России, продлятся до 25 сентября, в них участвуют около 800 военных и приблизительно 170 единиц техники из Беларуси и России.

Р. Кароблис заявил, что на проходящие учения переброшено много военных, но особой военной активности нет. «В настоящее время не видим признаков, что после этих учений российские вооруженные силы планируют остаться, для этого необходимы и логистические решения, и другие вопросы», — добавил министр.

Заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне консерватор Лауринас Касчюнас заявил, что военных угроз нет, хотя наблюдается «очень много показательных аспектов».

«Не стоит бояться каких-то военных угроз, этого точно нет, очень много есть показательных аспектов в военном смысле. Многое соответствует сезонности, сценариям заранее спланированных учений, только, должно быть, приправлено определенными элементами информационной войны,» — сказал Л. Касчюнас.

Он добавил, что вопрос о будущем, как использует Россия усилившуюся зависимость А. Лукашенко от нее, остается.

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