Р. Кароблис сомневается, что у Литвы есть ресурсы, чтобы помочь США в Персидском заливе

Фото Минобороны ЛР/kam.lt/Альфредаса Пляджиса

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Литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что международные вооруженные силы в Персидском заливе способствовали бы снижению напряженности между США и Ираном, однако сомневается, что у Литвы есть ресурсы для такой миссии.

Вашингтон на этой неделе попросил союзников по НАТО взвесить свои возможности в плане создания коалиции военно-морских сил для защиты международных торговых путей в регионе Персидского залива.

«Я считаю, что все усилия международного сообщества способствовали бы снижению риска по сравнению с тем, если бы это было какое-то одностороннее действие», – сказал Р. Кароблис BNS в Клайпеде.

Он также выразил сомнения, что «у нас действительно есть мощности» для участия в создании такой коалиции, однако сказал, что рассмотрит полученную просьбу о выделении военных.

«Если это только морское измерение, то наши мощности находятся преимущественно в Балтийском море. Масштабы совершенно иные, поэтому ествественно, что эти силы должны быть адекватными», – сказал министр обороны.

«Если бы это были просьбы конкретно к Литве и они были конкретно сформулированы соответственно нашим мощностям, то мы рассмотрели бы», – сказал он.