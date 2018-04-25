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TOP,Армия,Новости

Р.Кароблис: США осенью вновь пришлют батальон военных в Литву

Стоп-кадр https://youtu.be/nP8qnXgJhM4

Осенью этого года Соединенны Штаты Америки вновь пришлют батальон военных  в Литву более, чем на полгода, сообщил в среду министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. 

«В середине сентября  на две недели прибудет батальон из Польши, который проведет короткие учения в Пабраде (полигон под Вильнюсом -BNS), затем будет перерыв в несколько недель или месяц, и тогда вновь планируется дислокация, по крайней мере, хотя бы основной части батальона в Пабраде до конца июня», – сказал BNS Р. Кароблис.

Впервые американцы прислали батальон в Литве на восьмимесячную ротацию в прошлом году – сотни военных США в Пабраде находились с октября по июнь. 

Р. Кароблис отметил, что американцы оценили эту дислокацию как «полный успех», и он стал основанием для дальнейшей работы. 

Министр обороны детализировал планы США вскоре после того, как секретарь по обороне США Марк Эспер сообщил о возможности направить дополнительных военных в Балтийские страны в связи с сокращением контингента в Германии. 

Не детализируя конкретных сил, Р. Кароблис сказал, что и сейчас военные США постоянно находятся в Литве, однако Литва добиваться большего масштаба, чтобы «большими было сдерживание и оборонный эффект», 

«Мы не раз излагали позицию США о том, что мы хотим, чтобы США рассматривали Литву как постоянное место дислокации своих сил», – добавил министр.

Р. Кароблис подчеркнул, что Литва должна инвестировать в инфраструктуру, создавая условия для дислокации американских военных. 

«Дислокация точно не является данностью. Мы должны много работать, чтобы обеспечить, по возможности, лучшие условия американским военным, чтобы они могли выполнять свои задачи. Будем и далее работать в этом направлении», – сказал министр.

Должностные лица США также постоянно подчеркивают, что предпосылки для прибытия американских военных в Литву создают инвестиции в оборону. 

Литва является одной из всего лишь девяти стран НАТО, которые достигли оговоренного показателя финансирования – 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на страны Европы, с тем, чтобы они также достигли этого уровня финансирования. 

Литовское правительство постоянно стремится к наибольшему присутствию США в Литве. С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был дислоцирован батальон военных США с танками Abrams и прочей техникой.

С целью сдерживания России, в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии. В нем служат более тысячи военных. 

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