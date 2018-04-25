Р.Лингене не сомневается: на следующей неделе возможна изоляция по возвращении из Польши

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Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене призывает воздержаться от поездок и утверждает, что не сомневается, что со следующей недели будет введена обязательная изоляция по возвращении из Польши.

«Если мы можем, давайте отложим эти поездки, так как я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы при отъезде в Польшу в понедельник, по возвращении не нужно было бы самоизолироваться. Ну, не только Польша, есть еще несколько стран, где эпидемологическая ситуация особо неблагоприятна», — заявила Р. Лингене.

В настоящее время самоизоляция для прибывающих из Польши не обязательна, однако этот список каждую пятницу обновляет министр зравоохранения Аурелиюс Вярига.

В Польше за минувшие сутки выявлено еще 640 случаев коронавируса, также зарегистрировано 18 смертельных исходов. Коронавирус распространился в шахтерском регионе Силезии.

Всего в Польше случев заболевания 48 тыс. 789, а смертей – 1756.

По данным Европейского центра превенции и контроля над заболеваниями, в Польше показатель заболеваемости в настоящее время — 17,9.

Изоляция становится обязательной при возвращении из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней превысил 16 случаев на 100 тыс. жителей.