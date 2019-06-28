Р. Масюлис: возможности остаться в правительстве невелики

Фото BFL

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Литовский министр транспорта Рокас Масюлис скромно оценивает свои возможности остаться в правительстве после сложения им полномочий.

После встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой в четверг он сказал, что не обсуждал свою судьбу в правительстве, так как кандидатуры министров зависят от коалиционных соглашений и самого премьера.

«Нужно понимать, что министры находятся на пороховой бочке, мы прекрасно знаем, что нас могут сменить в любой день, в любой момент – уже идя на этот пост, я это знал. Это решают другие люди. А теперь мы ждем коалиционный договор, и в этом договоре все будет расписано. Так что эта возможность остаться в правительстве, на мой взгляд, невелика, как сейчас кажется. Посмотрим», – сказал Р. Масюлис журналистам.

По словам министра, он не услышал претензий от Г. Науседы, а сам рассказал ему о реорганизации, проделанной антикоррупционной работе на каждом предприятии сектора, о ходе реализации проектов Rail Baltica и Via Baltica, ситуации в аэропортах, морском порту, в сфере дорожного строительства.

«Президента очень интересовали вопросы борьбы с коррупцией. Я рассказал и о важных для национальной безопасности вопросах, связанных с Литовскими железными дорогами, с калининградским транзитом, с российским влиянием, с попыткой оказывать влияние в железнодорожном секторе, о работе на каждом предприятии, о том, что было сделано, о международных отношениях – какие отношения с другими государствами, прежде всего с Польшей, какие основные проекты», – сказал он.