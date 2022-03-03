Разведка Литвы откладывает публикацию годового отчета об угрозах нацбезопасности

Nuotrauka BNS/ Karolis Kavolėlis

Поскольку Россия продолжает вторжение в Украину литовские разведывательные ведомства отложили публикацию своего годового отчета об угрозах нацбезопасности, предназначенного для широкой общественности.

«Было решено отложить публичное представление угроз нацбезопасности. Литовские разведывательные ведомства постоянно предоставляют непубличную информацию о ситуации в сфере безопасности в регионе государственным органам и лицам, ответственным за принятие решений в стране», – сообщила в четверг BNS представитель Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы по связям с общественностью Аурелия Верницкайте.

Обычно ДГБ и Второй департаментом оперативных служб при Министерстве обороны (военная разведка) на пресс-конференции в начале марта представляют годовую оценку угроз нацбезопасности. В этих отчетах, как правило, основное внимание уделяется угрозам исходящим от России, Беларуси и Китая.

Решение отложить представление было принято после рекомендаций Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБ) Сейма Литвы, который считает что нужно подождать окончания войны в Украине.

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